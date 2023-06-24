Консоль ASUS ROG Ally оказалась ремонтопригодной

Специалисты iFixit опубликовали видео с разборкой портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, которая недавно появилась в продаже. По данным ремонтников, приставка легко вскрывается, а большую часть деталей можно легко заменить. Утверждается, что конструкция ROG Ally похожа на конструкцию ноутбука. Главным минусом специалисты назвали приклеенный дисплей.

Напомним, что консоль оснащается 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры sRGB, гибридной платформой AMD Ryzen Z1 Extreme с 8-ядерным чипом на архитектуре Zen4, 24 МБ кеш-памяти третьего уровня, TDP 30 Вт и графикой Radeon 780M на архитектуре RDNA3 с 12 вычислительными блоками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, 512 ГБ на SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя динамиками, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом USB-C 3.2 Gen 2 c интерфейсом DisplayPort 1.4 и батареей ёмкостью 40 Втч.
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