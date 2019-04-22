Консоль Microsoft будет мощнее PS5

Появилась довольно интересная информация о новой консоли Microsoft. Дело в том, что некоторое время назад на просторах интернета появились данные о приставке PS5 и многие заговорили о ее производительности. Производитель утверждает, что у приставки от компании Sony будет приличная производительность, что-то около 12-14 терафлопс. Однако, сотрудники Microsoft уже заявили, что их консоль будет гораздо мощнее и интереснее в плане железа. Собственно, в этом мы и не сомневаемся, ведь сейчас Xbox One X легко уделывает даже некоторые ПК в плане качества картинки, а уж следующее поколение так тем более будет более производительным. Будем надеяться, что на мощности компания не закончит и также представит несколько интересных игр.