Консоль Nintendo PlayStation продана на аукционе за 300 тысяч долларов

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - Nintendo PlayStation; [65]
Редкий прототип консоли Nintendo PlayStation был продан на аукционе за 300 тысяч долларов. Предыдущему владельцу он обошелся в 75 долларов, который приобрел его в 2009 году.

Дизайн консоли похож на Super Nintendo и использовала картриджи того времени. Также имеется дисковод для компакт-дисков. У данной модели не работал привод, его починили и он снова смог воспроизводит оригинальные диски PlayStation.

Тайные покупатели предложили владельцу 1,2 миллиона долларов, но тот отказался. Победитель аукциона стал Грег МакЛемор. Известен своей коллекцией игровых автоматов и видеоигр.

Комментарии и отзывы Nintendo PlayStation
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