Консоль OneXPlayer 2 появится в продаже в 2023 году

Компания One-Netbook объявила, что старт краудфандинговой кампании по сбору средств на портативную игровую консоль OneXPlayer 2 перенесен с конца ноября на 23 декабря. Первые отгрузки начнутся в марте-апреле следующего года.

Напомним, что новинка характеризуется предустановленной операционной системой Windows, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 6800U, 8,4-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек и распознаванием 4096 уровней нажатия, двойными динамиками, оранжевой подсветкой, портом для док-станции, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя поратми USB-C, слотом для карты памяти microSD, интерфейсом USB 3.0 и съемными геймпадами в стиле Nintendo Switch. Месяц назад в продаже появилась консоль OnexPlayer Mini Pro с чипом Ryzen 7 6800U и графикой Radeon 680M, цена на которую стартует с 1200 долларов.