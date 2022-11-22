Консоль OneXPlayer Mini получила версию за 600 долларов

Компания One Netbook выпустила новую версию портативной игровой консоли OneXPlayer Mini, которая оценена в 600 долларов. Заметим, что другие конфигурации оценены от 1000 долларов. Впрочем, они и предлагают производительные процессоры Intel Core i7-1260P и AMD Ryzen 7 6800U, в то время как новинка основана на 10-нанометровом чипе Pentium Gold 8505 с одним большим (до 4,4 ГГц) и четырьмя маленькими ядрами, а также графическим адаптером Intel Iris Xe Graphics G4 48EU с тактовой частотой от 400 до 1100 МГц. Консоль также оснащается 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти и батареей ёмкостью 12450 мАч.

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