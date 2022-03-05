Консоль Onexplayer mini на Ryzen 7 5800U оценена от $840

Компания Onexplayer дала старт продажам обновленной игровой консоли mini, построенной на процессоре AMD Ryzen 7 5800U. Базовая версия версия с 16 ГБ оперативной памяти, HD-экраном и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценена в 840 долларов. Стоит отметить, что выпущенная в прошлом году версия Intel Core i7-1195G7 стартовала с 1260 долларов. Похоже, выход более производительной и при этом более доступной приставки Steam Deck мгновенно сказался на ценовой политике остальных производителей. Другое дело, что консоль от Valve пока тяжело купить.