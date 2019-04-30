Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах

Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек. Консоль получит поддержку разрешения 8К, трассировку лучей, объемный звук и скоростной твердотельный накопитель в базовой версии, благодаря чему игры будут загружаться намного быстрее. Предполагается, что PS5 будет представлена на июньской выставке Е3 2020. Предстоящую E3 японский гигант решил пропустить. Напомним, что консоль PS4 была представлена в конце 2013 года, а затем были выпущены модели PS4 Slim и PS4 Pro. Ожидается, что к моменту анонса PS5 по всему миру будет продано более 100 миллионов PS4.