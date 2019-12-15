Консоль Sony PlayStation 5 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые изображения игровой приставки Sony PlayStation 5, которые были созданы на основе слухов и утечек. На новых рендерах консоль предстает в более строгом дизайне, нежели комплект для разработчиков. Отметим общую угловатость, перфорацию для отвода тепла по бокам, прорезь для оптических дисков и кнопку включения в передней части, логотип PlayStation в верху, а также традиционную возможность ставить приставку как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Напомним, что PS 5 должна выйти в продажу в конце следующего года, а финальный дизайн консоли пока держится в секрете.