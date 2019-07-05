Консоль Sony PlayStation 5 получит видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В сети появилась очередная порция подробностей об игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается только в конце следующего года. Итак, приставке прочат восьмиядерный процессор AMD Ryzen серии 3000 с многопоточностью и частотой 3,2 ГГц, видеокарту Navi с 72 вычислительными блоками, 4608 универсальными процессорами в сумме, частотой 1,55 ГГц, аппаратной поддержкой трассировки лучей в реальном времени и невероятными 16 ГБ или 24 ГБ памяти GDDR6! Также говорится об SSD объемом 2 ТБ с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Ранее сообщалось, что PlayStation 5 будет в четыре раза производительнее PlayStation 4.