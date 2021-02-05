Консоль Sony PlayStation 5 продана в количестве более 4,5 миллионов единиц

Sony опубликовала отчет о доходах, где проскочила информация в которой говорится, что за прошлый год с момента запуска продаж (ноябрь 2020 года), компания смогла продать в более 4,5 миллионов консолей PlayStation 5. Также стоит отметить, что спрос на предыдущее поколение PlayStation 4 упал в несколько раз.

Аналитики утверждают, четвертый квартала 2020 года стал одним из лучшим в истории PlayStation. Прибыль увеличилась примерно на 40%, это пиковый результат (на 8,4 миллиарда долларов). Увеличение прибыли были достигнуты не только продажей консоли, а также выпуском новых игр.
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