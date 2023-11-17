Консоль Steam Deck OLED появилась в продаже

Компания Valve дала старт продажам портативной игровой приставки Steam Deck OLED, которая была представлена неделю назад. Новинка доступна по цене в 550 и 650 долларов за версии с NVMe-накопителем вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. Чтобы защитить честных покупателей от перекупщиков, Valve ввела сразу несколько ограничений. Речь идет о наличии аккаунта в Steam с хорошей репутацией, зарегистрированного до ноября этого года, а также возможности приобрести только одно устройство на аккаунт.

Напомним, что новинка характеризуется 7,4-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и яркостью 1000 нит вместо 7-дюймового IPS-дисплея с кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 400 нит в оригинале, батареей ёмкостью 50 Втч вместо 40 Втч, более энергоэффективным 7-нм процессором против 6-нм в оригинале, улучшенной системой охлаждения, облегченным на 30 граммов корпусом, поддержкой Wi-Fi 6E и 2,5-м кабелем питания.
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