Консоль Steam Deck получает обновление SteamOS 3.2

Вышло новое обновление Steam Deck SteamOS, в котором представлено множество улучшений портативной консоли от Valve. В обновлении 3.2 появилась возможность настраивать частоту обновления экрана в игре. По умолчанию используется частота 60 Гц (которая может быть ограничена кадрами до 60, 30 и 15 кадров в секунду), но теперь ее можно снизить до 40 Гц (с ограничениями кадров на 40, 20 и 10 кадров в секунду). Эта функция отлично подходит для поиска идеального баланса между частотой кадров, качеством игры и временем автономной работы.

В новом обновлении Steam Deck SteamOS также представлена ​​новая кривая вентилятора, управляемая ОС, которая сделает консоль тише в сценариях с низким уровнем использования.