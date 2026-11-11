Консоль Xbox Ally X получила поддержку технологии Auto SR

Компания Microsoft выпустила в свет технологию масштабирования изображения Automatic Super Resolution (или Auto SR), которая конкурирует с NVIDIA DLSS. Теперь эта технология доступна для портативных консолей Xbox Ally X и Xbox Ally X20, а также некоторых компьютеров с Windows и поддержкой Copilot Plus. Об этом компания сообщила в официальном блоге — вместе с полноценным запуском технология Auto SR также получила несколько новых возможностей. Здесь стоит напомнить, что Microsoft начала тестировать Auto SR на Xbox Ally X в в апреле, однако тогда технология работала только при подключении консоли к док-станции. Теперь её можно использовать и в портативном режиме, в том числе при питании от аккумулятора. Кроме того, появилась поддержка игр с разрешением 1080p.

При этом Microsoft предупреждает, что использование Auto SR в портативном режиме и при разрешении 1080p может обеспечить не самую высокую производительность по сравнению с другими конфигурациями. Тем не менее компания обещает заметное улучшение качества изображения, особенно в старых играх. Ранее Auto SR была рассчитана на частоту около 60–75 кадров в секунду, но теперь благодаря новому режиму Performance технология сможет обеспечивать до 120 кадров в секунду. Режим Performance, а также совместимость с Auto HDR появятся на устройствах в рамках обновлений Windows, то есть пользователям придётся немного подождать, пока их система получит очередное обновление операционной системы.
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