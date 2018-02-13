Консоль-брелок PocketSprite обойдется в 45 долларов

В сети появилась подробная информация о миниатюрной консоли PocketSprite, которая изначально создавалась как фанатская DiY-поделка культового Nintendo Game Boy, а уже в апреле этого года будет доступна для покупки по цене 45 долларов. Консоль оснащается 1,35-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 96:64 пикселя, двухъядерным процессором ESP32 с тактовой частотой 240 МГц и 520 КБ оперативной памяти, 16 МБ встроенной памяти, портом Micro-USB, а также модулями Bluetooth и Wi-Fi. Габариты PocketSprite составляют 55:32:14 мм. , На консоли можно будет запускать игры, выпущенные для Game Boy, Game Boy Color, Sega Master System и Game Gear.