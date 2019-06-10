Консоль следующего поколения, Xbox Project Scarlett, выйдет в 2020 году

Microsoft раскрывает первые подробности о своем оборудовании Xbox следующего поколения. Ожидается, что компания выпустит две новые консоли Xbox в 2020 году, одна из которых будет эквивалентна текущей Xbox One X, а другая - Xbox One S. Теперь появилось больше информации о следующей высококачественной Xbox под кодовым названием Project Scarlett.

Консоль включает в себя специально разработанный процессор на основе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, и обещает в четыре раза больше мощи чем Xbox One X. Microsoft также использует быструю оперативную память GDDR6, которая, по ее утверждению, «откроет разрешение и частоту кадров, которые мы никогда не видели». Project Scarlett будет поддерживать игры 8K, частоту кадров до 120 кадров в секунду в играх, трассировку лучей и поддержку переменной частоты обновления. Microsoft также использует SSD в Project Scarlett.