Консоли Microsoft получили новый режим экономии энергии

Если верить информации инсайдеров, компания Microsoft готовится запустить новые функции энергосбережения для консолей Xbox Series X и S на этой неделе. Нововведение включает функцию так называемых активных часов, которую Microsoft начала тестировать в январе, позволяющую владельцам Xbox быстро запускать свою консоль в определенные часы и полностью выключать её для экономии энергии во время использования консоли в меньшей степени. Функция активных часов означает, что Xbox будет потреблять всего 0,5 ватт в полностью выключенном состоянии, вместо 10-15 ватт в режиме ожидания. Вы можете задать время активных часов самостоятельно или позволить Xbox настраивать их автоматически в зависимости от того, когда вы чаще всего используете консоль.

Другими словами, если ваши активные часы установлены между 12:00 и 22:00, это означает, что ваша консоль будет готова к запуску за считанные секунды в этом окне, в то время как попытка включить её вне этих часов займёт больше времени, так как она будет полностью выключена. Microsoft также запускает новую функцию, которая позволяет Xbox получать обновления в то время, когда на вашей местной сети есть наибольшее количество возобновляемой энергии. Microsoft говорит, что это должно снизить зависимость от ископаемых топлив и выбросы CO2, но отмечает, что это также может помочь вам сэкономить деньги на электричестве. Проблема только в том, что солнечные панели есть далеко не везде и многим эта функция просто не понадобится.