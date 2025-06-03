Консоли Nintendo Switch снизили ремонтопригодность

В 2017 году, на старте продаж, Nintendo Switch получила высокую оценку ремонтопригодности от компании, но теперь, по мнению экспертов сайта, эта приставка не соответствует стандартам 2025 года. В результате оценка устройства была снижена ровно в два раза — с 8 баллов из 10 до 4 из 10. «У оригинальной Switch всё ещё есть плюсы: модульная конструкция стиков, сменная и расширяемая память, в целом понятная внутренняя компоновка. Но на фоне более современных устройств с M.2-слотами, съёмными компонентами и доступной документацией по ремонту — она явно устарела», — заявили в iFixit.

В компании заявили, что сегодня, в 2025 году, многие портативные игровые ПК открываются проще, чинятся легче, а батареи в них можно заменить без мучительного и рискованного отрывания приклеенного аккумулятора от корпуса. В некоторых iPhone теперь даже можно извлечь клей с помощью электрического импульса. Кроме того, Steam Deck задал новую планку — компании, которые действительно заботятся о ремонтопригодности своих устройств, делают запчасти общедоступными. Nintendo же, по словам экспертов, к этому пока не готова. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда iFixit спустя время пересматривает свою оценку крупной компании. В 2024 году они «разорвали отношения» с Samsung, обвинив её в закрытости — компания не предоставляла оригинальные детали и продавала батареи, уже приклеенные к экранам.