Консоли Sony PS5 получили поддержку переменной частоты обновления VRR

Компания Sony объявляет о начальной поддержке переменной частоты обновления для консолей PS5 и начнет распространяться по всему миру для владельцев PS5 на этой неделе. На телевизорах и мониторах ПК, совместимых с интерфейсом HDMI 2.1 VRR, VRR динамически синхронизирует частоту обновления дисплея с графическим выходом консоли PS5. Поддержка переменной частоты обновления VRR призвана повысить визуальную производительность игр для PS5 за счет сведения к минимуму или устранения визуальных артефактов, таких как проблемы с частотой кадров и разрывы экрана.

Ранее выпущенные игры для PS5 можно полностью оптимизировать для VRR с помощью игрового патча, а будущие игры могут включать поддержку VRR при запуске. В качестве дополнительной опции вы также можете применить VRR к играм для PS5, которые его не поддерживают. Эта функция может улучшить качество графики в некоторых играх.