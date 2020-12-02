Консоли Xbox Series X получили свое первое обновление

В ноябрьском обновлении 2020 года от команды Xbox появилось множество новых функций для консолей Xbox Series X|S и Xbox One.

Теперь для Xbox Series X | S доступны новые динамические фоновые обои, позволяющие настраивать домашний экран с помощью анимации и цвета. Пока есть шесть вариантов на выбор и команда Xbox подтвердила, что планирует больше «исследовать дополнительные стили, цвета и дизайн» в будущих обновлениях. Консоли следующего поколения также получили индикатор Auto HDR для улучшения качества графики в играх.

Microsoft также наконец-то дает игрокам возможность предварительно устанавливать игры, которые скоро появятся на Xbox Game Pass. На экране Xbox Game Pass вы можете проверить раздел «Скоро», чтобы предварительно установить определенные игры. Используя приложение Xbox Game Pass, вы также можете поставить в очередь установку других игр после их выпуска на сервисе.