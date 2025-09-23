Консоли Xbox подорожали не из-за новых тарифов

В пятницу днём Microsoft без особой огласки объявила о повышении цен на консоли Xbox Series X/S — пока что только в США, но в других регионах цена, вероятно, тоже подрастёт. С 3 октября стоимость Series X вырастет на 50 долларов, версия с 2 ТБ памяти подорожает на 70 долларов, а Series S станет дороже на 20 долларов. Это уже второе повышение цен на линейку Xbox за этот год — в итоге только в США Series S подорожает на 100 долларов, Series X на 150 долларов, а 2-терабайтная модификация — на 200 долларов. Многие связывают подорожание с новыми тарифами, введёнными в США, или, как выразилась сама Microsoft, с «изменениями в макроэкономической среде». Однако бывший президент Blizzard Майк Ибарра считает, что это лишь часть картины.

«Рост цен на консоли — это не проблема тарифов, это проблема прибыли. А то, что прибыль не на нужном уровне, имеет куда более глубокие причины, чем удобная отговорка про тарифы». Он уточнил, что тарифы действительно повлияли на первое повышение цен, но нынешний рост связан с другими проблемами: «Теперь потребителям придётся оплачивать эти ошибки, а тарифы служат лишь предлогом, чтобы продолжать поднимать цены». Текущие тарифы, введённые в этом году, действительно ударили по аппаратному бизнесу Nintendo, PlayStation и Xbox. Но Ибарра указывает, что второе повышение Microsoft вызвано трудностями, которые начались задолго до новых тарифов и связаны с конкуренцией против Sony и Nintendo. Видимо, спрос на Xbox слишком сильно упал.
