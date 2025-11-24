Консоль Analogue 3D подорожала и вернулась в продажу

Компания Analogue объявила о повторной отправке в продажу обновлённой версии Nintendo 64 с поддержкой 4K — Analogue 3D. Предзаказы на консоль вновь запустили уже сегодня, 24 ноября, что является отличной новостью для преданных фанатов ретро-железа. Кроме того, это отличная новость для тех, кто не успел оформить заказ в первую волну, которая быстро распродалась — тогда фанаты жаловались, что не успели урвать новинку из-за слишком небольшой партии. С другой стороны, цена на повторно поступившие в продажу устройства вырастет с 250 долларов до 270 долларов — всё «из-за тарифов». Доставка консолей начнётся 2 декабря 2025 года — при этом Analogue подчеркнула, что приоритет отдается первым предзаказам, и «все открытые заказы будут отправлены до того, как начнут отгружаться новые».

Это значит, что новые заказы могут задержаться, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Стоит напомнить, что изначально Analogue 3D была анонсирована в октябре 2023 года и несколько раз задерживалась перед тем, как поступила в продажу 18 ноября. Как и предыдущие консоли компании — Pocket, вдохновлённая Game Boy, и Super Nt, воспроизводящая Super Nintendo — Analogue 3D работает с оригинальными картриджами N64 из любых регионов, включая PAL и NTSC, используя FPGA для точной имитации работы Nintendo 64, а не эмуляцию. Консоль совместима с оригинальными контроллерами N64, а также поддерживает беспроводной контроллер от 8BitDo, специально разработанный для Analogue 3D.
