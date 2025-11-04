Продажи Nintendo Switch 2 бьют все рекорды

Объединённые продажи консоли и игр обеспечили рост выручки на 110 процентов — с 523,2 миллиарда иен (около 3,4 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года до 1099,5 миллиарда иен (примерно 7,1 миллиарда долларов) в этом году. Компания также увеличила прогноз годовой выручки до 2250 миллиардов иен (около 14,6 миллиарда долларов) и отметила, что при корректировке учла действующие пошлины США. Интересно, что Switch 2 стала самой быстро продаваемой игровой консолью в истории, но и оригинальная Switch продолжает уверенно наращивать продажи. На сегодняшний день её совокупные поставки достигли 154,01 миллиона экземпляров, что практически сравняло её с Nintendo DS (154,02 миллиона) — самой успешной консолью компании. Это внушительные показатели продаж на самом деле, что не может не радовать.