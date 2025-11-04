Продажи Nintendo Switch 2 бьют все рекорды

Популярность консоли Switch 2 превзошла даже самые смелые ожидания Nintendo — компания повысила прогноз продаж более чем на 25%. В последнем финансовом отчёте, охватывающем период с 1 апреля по 30 сентября, японский игровой гигант заявил, что ожидает реализовать 19 миллионов консолей Switch 2 к марту 2026 года вместо ранее прогнозируемых 15 миллионов. С момента запуска в июне продано уже 10,36 миллиона устройств, из которых 4,54 миллиона пришлись на отчётный период. Также было реализовано 20,62 миллиона копий игр для новой платформы, хотя прогноз по продажам программного обеспечения Nintendo повысила лишь незначительно — с 45 до 48 миллионов копий.

Объединённые продажи консоли и игр обеспечили рост выручки на 110 процентов — с 523,2 миллиарда иен (около 3,4 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года до 1099,5 миллиарда иен (примерно 7,1 миллиарда долларов) в этом году. Компания также увеличила прогноз годовой выручки до 2250 миллиардов иен (около 14,6 миллиарда долларов) и отметила, что при корректировке учла действующие пошлины США. Интересно, что Switch 2 стала самой быстро продаваемой игровой консолью в истории, но и оригинальная Switch продолжает уверенно наращивать продажи. На сегодняшний день её совокупные поставки достигли 154,01 миллиона экземпляров, что практически сравняло её с Nintendo DS (154,02 миллиона) — самой успешной консолью компании. Это внушительные показатели продаж на самом деле, что не может не радовать.