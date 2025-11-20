Nintendo Switch 2 уже использует трассировку лучей

На Nintendo Switch 2, работающей на базе технологий NVIDIA, игры могут использовать DLSS и трассировку лучей, чтобы повышать качество изображения и улучшать визуальную часть без просадок производительности. Но до недавнего времени ни один крупный проект Nintendo собственными силами эти технологии не задействовал, хотя похоже, что ситуация изменилась — благодаря новому эксклюзиву Kirby Air Riders. Судя по скриншоту файла лицензии, найденному в меню Nintendo Switch 2 и опубликованному на ResetERA, Kirby Air Riders использует набор инструментов RTXGI. Это означает, что в игру встроена трассирующая глобальная иллюминация, и она стала первым полноценным проектом Nintendo с применением трассировки лучей.

Пока неизвестно, как именно Kirby Air Riders реализует RTXGI, но находка выглядит особенно важной с учетом того, как Switch 2 справляется с этой игрой. По словам инсайдеров, она выглядит потрясающе и при этом стабильно работает в шестидесяти кадрах в секунду даже в моменты полной неразберихи на трассах. Интересно будет узнать, за счёт чего достигается такой результат и применяется ли при этом апскейлинг — например, уже упомянутая технология NVIDIA DLSS, которая могла бы объяснить высокое качество картинки и высокую производительность. Вероятно, в ближайшем будущем проектов с поддержкой трассировки лучей будет гораздо больше, что позволит консоли лучше раскрыть потенциал своего аппаратного обеспечения. Это заслуживает внимания.