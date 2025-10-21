Microsoft не отказывается от разработки Xbox

После выхода портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally X и Xbox Ally, а также на фоне слухов о том, что собственный проект Microsoft по созданию портативной приставки был заморожен, президент Xbox Сара Бонд в интервью Variety заявила, что компания не отказывается от планов по выпуску нового «железа». По её словам, Microsoft «на сто процентов намерена» продолжать работать над будущими устройствами. В компании уже ведётся разработка и прототипирование следующего поколения консолей, при этом Microsoft сотрудничает с AMD в рамках этого проекта. Бонд подчеркнула, что корпорация видит возможность инновационно подойти к развитию платформы и предложить геймерам больше выбора наряду с будущей консолью.

Что касается портативного опыта Xbox/Windows, Бонд подтвердила, что Microsoft активно работает над улучшениями программного обеспечения: «Нас ждёт ещё множество инноваций — от оптимизации работы системы и расширения программы совместимости портативных устройств до внедрения новых функций, улучшений и большего выбора игр». Тем временем издание Wccftech опубликовало обзор ROG Xbox Ally X, поставив устройству 7,5 баллов из 10. Обозреватель Дэвид Каркасоле отметил, что, несмотря на высокую мощность, удобство и отличную оптимизацию интерфейса Xbox, у консоли есть серьёзные недостатки — завышенная цена и отсутствие поддержки большинства игр Xbox. Что довольно странно, учитывая, что в названии устройства буквально имеется название Xbox.