Microsoft не отказывается от разработки Xbox

Что касается портативного опыта Xbox/Windows, Бонд подтвердила, что Microsoft активно работает над улучшениями программного обеспечения: «Нас ждёт ещё множество инноваций — от оптимизации работы системы и расширения программы совместимости портативных устройств до внедрения новых функций, улучшений и большего выбора игр». Тем временем издание Wccftech опубликовало обзор ROG Xbox Ally X, поставив устройству 7,5 баллов из 10. Обозреватель Дэвид Каркасоле отметил, что, несмотря на высокую мощность, удобство и отличную оптимизацию интерфейса Xbox, у консоли есть серьёзные недостатки — завышенная цена и отсутствие поддержки большинства игр Xbox. Что довольно странно, учитывая, что в названии устройства буквально имеется название Xbox.