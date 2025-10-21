Microsoft не отказывается от разработки Xbox

После выхода портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally X и Xbox Ally, а также на фоне слухов о том, что собственный проект Microsoft по созданию портативной приставки был заморожен, президент Xbox Сара Бонд в интервью Variety заявила, что компания не отказывается от планов по выпуску нового «железа». По её словам, Microsoft «на сто процентов намерена» продолжать работать над будущими устройствами. В компании уже ведётся разработка и прототипирование следующего поколения консолей, при этом Microsoft сотрудничает с AMD в рамках этого проекта. Бонд подчеркнула, что корпорация видит возможность инновационно подойти к развитию платформы и предложить геймерам больше выбора наряду с будущей консолью.

Что касается портативного опыта Xbox/Windows, Бонд подтвердила, что Microsoft активно работает над улучшениями программного обеспечения: «Нас ждёт ещё множество инноваций — от оптимизации работы системы и расширения программы совместимости портативных устройств до внедрения новых функций, улучшений и большего выбора игр». Тем временем издание Wccftech опубликовало обзор ROG Xbox Ally X, поставив устройству 7,5 баллов из 10. Обозреватель Дэвид Каркасоле отметил, что, несмотря на высокую мощность, удобство и отличную оптимизацию интерфейса Xbox, у консоли есть серьёзные недостатки — завышенная цена и отсутствие поддержки большинства игр Xbox. Что довольно странно, учитывая, что в названии устройства буквально имеется название Xbox.
Релиз консоли Analogue 3D вновь перенесли…
У компании Analogue снова возникли проблемы с запуском собственной версии Nintendo 64. Сегодня производит…
Microsoft больше не считает платформу Xbox доступной…
Вместе с тем, как Microsoft и Xbox повысили стоимость подписки Xbox Game Pass сразу на пятьдесят проценто…
PlayStation 6 будет делать акцент на трассировку лучей…
PlayStation 6, судя по свежим утечкам, сделает серьёзный рывок в производительности трассировки лучей — к…
PlayStation 6 будет в 2-3 раза мощнее PlayStation 5…
Автор канала Moore’s Law Is Dead опубликовал полный список характеристик будущей консоли PlayStation 6, и…
Представлена мощная приставка GPD Win 5 на Ryzen AI MAX 395+…
Компания GPD представила портативную игровую консоль Win 5, которая первой в мире получила процессор Ryze…
Sony выпустит PlayStation 6 в 2027 году…
Известный инсайдер AMD Kepler сообщил на форуме NeoGAF, что Sony планирует выпустить консоль PlayStation …
AMD создаёт процессор для Xbox и Xbox-ПК…
По слухам, APU под кодовым названием Magnus станет «сердцем» не только следующего поколения Xbox, но и це…
PlayStation 6 будет в три раза мощнее PlayStation 5…
PlayStation 6 и следующая Xbox получат целый ряд технологических улучшений для ускорения рендеринга с тра…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor