Продажи Xbox упали на целых 29%

Выручка игрового подразделения Xbox снизилась на 113 миллионов долларов, или на 2%, что связано с падением продаж консолей и слабым ростом доходов от игрового контента и сервисов в первом квартале 2026 финансового года по сравнению с прошлым годом. В среду компания Microsoft представила результаты за первый квартал, сообщив, что доход от продаж Xbox-железа упал на 29%, но частично компенсировался ростом доходов от контента и сервисов Xbox, которые достигли 5,5 миллиарда долларов — это на 1% больше, чем в прошлом году. Увеличение выручки обусловлено ростом подписок Xbox Game Pass и продаж стороннего контента, но частично нивелировано снижением доходов от собственных игр Microsoft.

Падение продаж консолей не стало неожиданностью — в прошлом квартале продажи уже сократились на 22%. Это объясняется приближением конца цикла текущего поколения приставок, повышением цен и новой мультиплатформенной стратегией компании, в рамках которой даже ключевые франшизы вроде Halo выходят на PlayStation 5. Теперь внимание аудитории обращено на следующее поколение Xbox. Новая система, по слухам, предложит премиальный опыт, объединяющий преимущества ПК и консоли, однако её успех может оказаться под угрозой из-за высокой цены, которая, как ожидается, превысит стоимость PlayStation 6. При этом Microsoft явно не планирует уходить с рынка видеоигровых развлечений, но трансформировать бизнес ей явно придётся — иначе гигант через пару лет сильно просядет по доходам.
Sony выпустит урезанную версию PlayStation 5 Digital Edition…
В Европе скоро выйдет обновлённая версия PlayStation 5 Digital Edition, и, несмотря на то что официальная…
Консоли Xbox подорожали не из-за новых тарифов…
В пятницу днём Microsoft без особой огласки объявила о повышении цен на консоли Xbox Series X/S — пока чт…
PlayStation 6 будет делать акцент на трассировку лучей…
PlayStation 6, судя по свежим утечкам, сделает серьёзный рывок в производительности трассировки лучей — к…
Microsoft не отказывается от разработки Xbox…
После выхода портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally X и Xbox Ally, а также на фоне слухов о том, что соб…
Торговец модчипами для Nintendo Switch заплатит огромный штр…
Компания Nintendo хорошо известна своей юридической политикой и готовностью подавать иски против любых на…
У геймера изъяли коллекцию редких раритетных консолей…
По словам пользователя, он заплатил около десяти тысяч фунтов (примерно тринадцать тысяч пятьсот двадцать…
В Xbox App появились сторонние приложения…
Microsoft начала тестирование новой функции в приложении Xbox для Windows 11, ориентированной на владельц…
Инсайдер раскрыл характеристики PlayStation 6…
Согласно свежей утечке, опубликованной Moore’s Law Is Dead, Sony выбрала довольно сдержанный подход к арх…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor