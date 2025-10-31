Продажи Xbox упали на целых 29%

Падение продаж консолей не стало неожиданностью — в прошлом квартале продажи уже сократились на 22%. Это объясняется приближением конца цикла текущего поколения приставок, повышением цен и новой мультиплатформенной стратегией компании, в рамках которой даже ключевые франшизы вроде Halo выходят на PlayStation 5. Теперь внимание аудитории обращено на следующее поколение Xbox. Новая система, по слухам, предложит премиальный опыт, объединяющий преимущества ПК и консоли, однако её успех может оказаться под угрозой из-за высокой цены, которая, как ожидается, превысит стоимость PlayStation 6. При этом Microsoft явно не планирует уходить с рынка видеоигровых развлечений, но трансформировать бизнес ей явно придётся — иначе гигант через пару лет сильно просядет по доходам.