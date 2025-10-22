ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Windows

Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной операционной системой, однако установка Bazzite OS способна существенно повысить FPS в некоторых играх — об этом сообщает новый тест. Эксперимент провёл YouTube-блогер Cyber Dopamine, который установил Bazzite OS на недавно выпущенную консоль и проверил её работу в двух проектах — Kingdom Come: Deliverance II и Hogwarts Legacy. Система Bazzite OS изначально создавалась как альтернатива SteamOS для Steam Deck, чтобы устранить ряд проблем этой платформы, но впоследствии превратилась в полноценную и стабильную операционную систему для портативных ПК.

Результаты оказались впечатляющими — в обоих тестируемых тайтлах Bazzite OS обеспечила заметный прирост производительности по сравнению со стандартной Windows, особенно в режиме Performance (17 Вт). В более энергоэффективном режиме Silent (12 Вт) разница оказалась минимальной, но даже в этом случае консоль под управлением Bazzite OS демонстрировала более стабильные результаты, без резких просадок, характерных для Windows. Кроме того, Bazzite OS улучшает удобство использования — режим сна работает значительно быстрее и надёжнее, что делает консоль ощутимо практичнее в повседневном применении. Правда, учитывая довольно высокую стоимость ROG Xbox Ally X, мало кто решится на перепрошивку портативной консоли, даже если это даст ощутимый прирост частоты кадров в новых играх.
ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Wi…
Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной опер…
Портативная версия PlayStation 6 будет довольно мощной…
В подкасте Broken Silicon от Moore’s Law is Dead разработчик Брайан Химскерк из Massive Damage прокоммент…
Sony отчиталась о росте вовлечённости геймеров на PlayStatio…
Сегодня компания Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2025 финансового года — стало извес…
Nintendo Switch 2 бьёт рекорды продаж в США…
Исполнительный директор Circana и аналитик игровой индустрии Мэт Пискателла опубликовал июльскую статисти…
PlayStation 6 будет в 2-3 раза мощнее PlayStation 5…
Автор канала Moore’s Law Is Dead опубликовал полный список характеристик будущей консоли PlayStation 6, и…
Microsoft больше не считает платформу Xbox доступной…
Вместе с тем, как Microsoft и Xbox повысили стоимость подписки Xbox Game Pass сразу на пятьдесят проценто…
Apple TV нового поколения получит чип от iPhone 16…
Apple по-прежнему планирует выпустить новое поколение медиаплеера Apple TV — по последним данным, релиз м…
Microsoft улучшила поддержку игр на ARM-платформе…
Microsoft добавляет в приложение Xbox для Windows on ARM поддержку загрузки игр, совместимых с ARM64. Теп…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor