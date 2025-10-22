ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Windows

Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной операционной системой, однако установка Bazzite OS способна существенно повысить FPS в некоторых играх — об этом сообщает новый тест. Эксперимент провёл YouTube-блогер Cyber Dopamine, который установил Bazzite OS на недавно выпущенную консоль и проверил её работу в двух проектах — Kingdom Come: Deliverance II и Hogwarts Legacy. Система Bazzite OS изначально создавалась как альтернатива SteamOS для Steam Deck, чтобы устранить ряд проблем этой платформы, но впоследствии превратилась в полноценную и стабильную операционную систему для портативных ПК.

Результаты оказались впечатляющими — в обоих тестируемых тайтлах Bazzite OS обеспечила заметный прирост производительности по сравнению со стандартной Windows, особенно в режиме Performance (17 Вт). В более энергоэффективном режиме Silent (12 Вт) разница оказалась минимальной, но даже в этом случае консоль под управлением Bazzite OS демонстрировала более стабильные результаты, без резких просадок, характерных для Windows. Кроме того, Bazzite OS улучшает удобство использования — режим сна работает значительно быстрее и надёжнее, что делает консоль ощутимо практичнее в повседневном применении. Правда, учитывая довольно высокую стоимость ROG Xbox Ally X, мало кто решится на перепрошивку портативной консоли, даже если это даст ощутимый прирост частоты кадров в новых играх.