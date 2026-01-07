Lenovo выпустит Legion Go S на SteamOS

Год назад Lenovo стала первой компанией после Valve, которая анонсировала портативную игровую консоль со SteamOS вместо Windows на борту. Так появилась Legion Go S со SteamOS — не убийца Steam Deck из-за цены и автономности, но заметный шаг вперёд с точки зрения производительности и удобства формата «взял и играй». Теперь Lenovo повторяет этот ход и переносит SteamOS на Legion Go 2 — свой флагманский портативный компьютер со съёмными контроллерами в стиле Nintendo Switch и самым продвинутым экраном среди всех подобных устройств на рынке. Компания объявила на CES 2026, что версия Legion Go 2 со SteamOS поступит в продажу в июне по цене от 1199 долларов. По остальным характеристикам устройство полностью совпадает с вариантом на Windows.

Да, цена высокая, а ждать придётся довольно долго, ведь версия Legion Go 2 с Windows поступила в продажу ещё в конце октября прошлого года, и к моменту выхода SteamOS-модификации устройству будет уже 7–8 месяцев. К тому времени на рынке вполне могут появиться портативные устройства с более мощными процессорами Intel Panther Lake, тем более что уже сейчас существующие чипы Lunar Lake в некоторых играх показывают более высокую производительность, чем AMD Z2 Extreme в Legion Go 2. Впрочем, даже простой переход с Windows на SteamOS способен дать ощутимый прирост производительности, а премиальность Legion Go 2 заключается не только в процессоре AMD. Так что геймерам такая новинка должна понравиться, особенно если нужно много играть в дороге.