Lenovo выпустит Legion Go S на SteamOS

Да, цена высокая, а ждать придётся довольно долго, ведь версия Legion Go 2 с Windows поступила в продажу ещё в конце октября прошлого года, и к моменту выхода SteamOS-модификации устройству будет уже 7–8 месяцев. К тому времени на рынке вполне могут появиться портативные устройства с более мощными процессорами Intel Panther Lake, тем более что уже сейчас существующие чипы Lunar Lake в некоторых играх показывают более высокую производительность, чем AMD Z2 Extreme в Legion Go 2. Впрочем, даже простой переход с Windows на SteamOS способен дать ощутимый прирост производительности, а премиальность Legion Go 2 заключается не только в процессоре AMD. Так что геймерам такая новинка должна понравиться, особенно если нужно много играть в дороге.