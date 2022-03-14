Консоли и упаковка для Xbox к 2030 году станут полностью перерабатываемыми

Что касается программного обеспечения, Xbox внесла улучшения в спящий режим энергосбережения консоли. Теперь системные обновления и даже игровые обновления можно загружать, сохраняя режим энергосбережения. Этот режим также будет включен по умолчанию, когда пользователи первоначально настраивают свои консоли, что дает значительную возможность включить энергосбережение во всей экосистеме Xbox. Они также заявили, что первые шаги в этом направлении уже сделаны, когда они перешли с пластика на картон при доставке подарочных карт Xbox. Кроме того, компания также пересмотрела материалы, которые они используют в своих продуктах и начала изучать возможность включения PCR в свои контроллеры, сохраняя при этом прочность и долговечность.