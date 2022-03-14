Консоли и упаковка для Xbox к 2030 году станут полностью перерабатываемыми

Сегодня в ежегодном отчете Microsoft об устойчивом развитии компания заявила, что Microsoft медленно продвигается к своей цели чтобы все оборудование было перерабатываемо. Вице-президент по операциям Xbox Дэйв Маккарти рассказал о мерах, которые будут приняты в Xbox, чтобы сделать их игры, консоли и упаковку более экологичными. В посте рассказывается о том, как консоли серии Xbox были созданы с учетом экологических требований, и в то же время хвастается тем, что серия S, в частности, является первой консолью, в которой используются смолы после вторичной переработки (PCR) при производстве корпуса и различных внутренние компоненты.

Что касается программного обеспечения, Xbox внесла улучшения в спящий режим энергосбережения консоли. Теперь системные обновления и даже игровые обновления можно загружать, сохраняя режим энергосбережения. Этот режим также будет включен по умолчанию, когда пользователи первоначально настраивают свои консоли, что дает значительную возможность включить энергосбережение во всей экосистеме Xbox. Они также заявили, что первые шаги в этом направлении уже сделаны, когда они перешли с пластика на картон при доставке подарочных карт Xbox. Кроме того, компания также пересмотрела материалы, которые они используют в своих продуктах и начала изучать возможность включения PCR в свои контроллеры, сохраняя при этом прочность и долговечность.