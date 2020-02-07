Консольная версия Black Desert получила новый класс

Разработчики игры Black Desert официально сообщили, что в консольной версии проекта появится новый класс под названием Куноичи. Это Владычице клинков, которая использует весьма опасные для врагов навыки, позволяющие в ближнем бою побеждать буквально любого врага благодаря острым клинкам. Например, в арсенале героя есть умение, позволяющее исчезнуть, а потом обрушить на противника волну смертоносных ударов, плюс персонаж может наносить урон по жизненно важным органам врага, выводя его из боя. Это лишь часть умений нового класса, который будет пользоваться повышенным спросом у фанатов, которые любят ближний бой и весьма активные сражения. Обязательно стоит попробовать новинку, чтобы оценить геймплейные детали.