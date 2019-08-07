Контактные линзы со встроенными технологиями дополненной реальности

Вспомогательная информация будет поступать на микродисплей с внешнего устройства и проецироваться непосредственно на сетчатку глаза. Ожидается, что все AR-данные будут корректно отображаться на экране линзы независимо от направления взгляда пользователя и прочих факторов. Для корректировки области отображения в прозрачном слое устройства могут быть размещены дополнительные микролинзы.Опубликованный сайтом Patently Mobile документ демонстрирует схематическое изображение линзы со встроенной видеокамерой, миниатюрным дисплеем и другими элементами, включая конденсатор для питания микросхем и датчик движения. Электронная начинка будет «упакована» в гидрогель, используемый для изготовления обычных контактных линз.Новинка со встроенным микро дисплеем позволит своему владельцу получить множество полезной информации буквально из воздуха: например, увидеть направление движения или издалека распознать нужный объект, не доставая смартфон из кармана.О стоимости модели пока неизвестно.