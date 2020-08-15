Контроллер DualSense получит батарею емкостью 1560 мАч

С выпуском PlayStation 4 в 2013 году Sony значительно изменила дизайн своего контроллера DualShock.

Новый контроллер компании Sony DualSense стал больше и получил эргономичный дизайн. Также было подтверждено, что контроллер получит батарею емкостью 1560 мАч, что на 95% больше, по сравнению с DualShock, который предлагает батарею с емкостью 800 мАч.

Хотя возможно, повышенная тактильная чувствительность, адаптивные триггеры и другие новые функции могут разряжать батарею быстрее, но все же увеличение емкость батареи это отличная новость. Кроме того, DualSense будет поддерживать технологию быстрой зарядки.

Контроллер DualSense знаменует собой грандиозный отход от испытанной технологии DualShock.