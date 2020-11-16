Контроллер DualSense теперь совместим со Steam в бета-версии

Valve тестирует совместимость контроллера DualSense со своей программой запуска Steam. Такое решение основана на предпочтениях многих ее пользователей, которые хотят использовать для управления именно контроллеры.

В обновлении для бета-клиента Valve сообщает, что добавила базовую поддержку ввода для контроллера DualSense. Компания заявляет, что расширенный функционал, вроде возможности использования гироскопа или тачпада на ПК пока недоступен. Помимо этого была исправлена ошибка, из-за которой геймпад от Xbox Series X отображался как два разных контроллера.

На официальном портале сообщается, что обладатели DualSense, теперь могут подключить его к своему компьютеру с Windows, если они используют бета-версию клиента.