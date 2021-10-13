Контроллер Revolution X Pro для Xbox Series X / S, Xbox One и ПК уже доступен

Компания NACON объявила, что официальный проводной контроллер Revolution X Pro Controller, созданный для геймеров на Xbox Series X | S, Xbox One и ПК с Windows, доступен сегодня по рекомендованной розничной цене в 136 долларов.

Экстремальные настройки: вогнутые или выпуклые ручки для пальцев, более легкий или тяжелый контроллер? Выберите свои характеристики и используйте приложение Revolution X, чтобы настроить параметры до мельчайших деталей: скорость триггеров, изгиб стиков, отображение кнопок и многое другое. Безграничное погружение: наслаждайтесь Dolby Atmos для наушников и получайте точность во время самых напряженных игр. Займитесь киберспортом или бросьте вызов своим друзьям на консолях Xbox или ПК. Забудьте о задержках благодаря официальному проводному контроллеру: Revolution X.
Комментарии и отзывы Revolution X Pro
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