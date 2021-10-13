Контроллер Xbox 8BitDo Pro 2 теперь доступен для предзаказа за 45 долларов

На этой неделе 8BitDo начала принимать предварительные заказы на свой новый контроллер 8BitDo Pro 2 Xbox по цене 45 долларов. Ожидается, что поставки начнутся 8 декабря 2021 года, и самый продвинутый контроллер 8BitDo станет доступной альтернативой другим аналогичным профессиональным контроллерам Xbox.
В комплекте с приложением вы можете настроить каждую кнопку в соответствии с вашим конкретным стилем игры, используя соединение Bluetooth. Контроллер Xbox поддерживается Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 и последней операционной системой Microsoft Windows 11.
Особенности ПК 8BitDo Pro 2 и контроллера Xbox
- Имеет официальную лицензию Xbox. Проводное соединение и совместимость с Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Windows 10 и более поздними версиями.
- Программное обеспечение Ultimate по беспроводной связи с iOS и Android и проводное подключение к Xbox и ПК.
- Две дополнительные кнопки на задней панели профессионального уровня и аудиоразъем 3,5 мм для прямого подключения наушников.
- Настройте отображение кнопок, настройте чувствительность джойстика и триггера, контроль вибрации и многое другое
- Идеальная классическая крестовина, вибрация триггера, улучшенный захват и 3-метровый кабель.