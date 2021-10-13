Контроллер Xbox 8BitDo Pro 2 теперь доступен для предзаказа за 45 долларов

На этой неделе 8BitDo начала принимать предварительные заказы на свой новый контроллер 8BitDo Pro 2 Xbox по цене 45 долларов. Ожидается, что поставки начнутся 8 декабря 2021 года, и самый продвинутый контроллер 8BitDo станет доступной альтернативой другим аналогичным профессиональным контроллерам Xbox.

В комплекте с приложением вы можете настроить каждую кнопку в соответствии с вашим конкретным стилем игры, используя соединение Bluetooth. Контроллер Xbox поддерживается Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 и последней операционной системой Microsoft Windows 11.