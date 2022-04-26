Контроллер Xiaomi GamePad Elite Edition поддерживает Steam

Xiaomi анонсировала новый контроллер GamePad Elite Edition для геймеров. Он поддерживает соматосенсорное управление и платформу Steam.

Xiaomi GamePad Elite Edition выполнен в белом цвете и оснащен кнопками управления A, B, X и Y. Клавиши были тщательно протестированы на 1 000 000 нажатий. Он оснащен двумя большими джойстиками и триггерными кнопками, также есть кнопки под безымянными пальцами. Контроллер имеет встроенный 6-осевой гироскоп InvenSense. Новинка поддерживает игры на Windows и игровой платформы Steam. Xiaomi GamePad Elite Edition можно подключить по беспроводной связи через Bluetooth. Он получил модуль Bluetooth v5.0 и поставляется с беспроводным приемником. Он также имеет чип Nordic для обеспечения бесперебойной связи.

Помимо ПК, его также можно подключить к смарт-телевизорам, телефонам Android и планшетам Android. Он поставляется с эксклюзивным адаптером, который позволяет установить смартфон. Оценен Xiaomi GamePad Elite Edition в 60 долларов.