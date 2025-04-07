Контроллеры Nintendo Switch 2 не получили датчик Холла

После нескольких дней неопределённости Nintendo наконец-то подтвердила — в новых контроллерах для Switch 2 не используются джойстики с эффектом Холла, защищённые от дрейфа. В недавнем интервью изданию Nintendo Life старший вице-президент по разработке и издательской деятельности Nintendo of America Нэйт Билдорфф рассказал, что новые Joy-Con были спроектированы с нуля. Это не джойстики с эффектом Холла, но они ощущаются очень качественно. На прошлой неделе, после презентации Switch 2, компания опубликовала беседу с разработчиками, где обсудили технические детали обновлённых контроллеров. Продюсер консоли Коити Кавамото отметил: «Мы полностью переработали Joy-Con 2. По сравнению с оригинальными контроллерами, новые стики стали больше, прочнее и обеспечивают более плавное движение. Также Joy-Con 2 увеличились в размерах, чтобы соответствовать новой, более крупной консоли».

Тем не менее, несмотря на отказ от джойстиков с эффектом Холла, Nintendo не раскрывает, какая именно технология используется в новых контроллерах. Некоторые инсайдеры предположили, что в Switch 2 всё ещё применяются те же потенциометрические стики, из-за которых в оригинальной версии наблюдались проблемы с дрейфом. Возможно, конечно, компания улучшила эту технологию, чтобы продлить срок службы устройств, либо же вместо эффекта Холла теперь используется технология туннельного магнитосопротивления, которая может полностью устранить проблему дрейфа и даже превзойти эффект Холла по ряду характеристик.
Microsoft отчиталась о доходах - Xbox разочаровал…
Сегодня появилась информация о том, что подразделения компании Microsoft в области облачных технологий и …
Nintendo получила странный патент на Joy-Con…
Недавно опубликованные патенты компании Nintendo показывают, что компания разрабатывает версию контроллер…
PlayStation Network умерла из-за сбоя…
После масштабного сбоя в работе PlayStation Network, который завершился вчера, компания Sony официально о…
Nintendo Switch 2 выпустят 2 апреля…
Сегодня крупная торговая сеть Best Buy в Канаде случайно раскрыла дату начала предзаказов на новую портат…
PlayStation 5 Pro получит поддержку FSR 4…
Компания Sony готовит обновлённую технологию улучшения графики для PlayStation 5 Pro. Уже сейчас эта конс…
Nintendo Switch станет самой продаваемой портативной консоль…
Портативная приставка Nintendo Switch приближается к важному рубежу в этом году — по состоянию на конец 2…
Sony выпустила чёрные аксессуары для PlayStation 5…
На прошлой неделе, во время выставки CES 2025, компания Sony официально анонсировала коллекцию чёрных акс…
Крупные игровые компании начнут маркировать игры…
Пять ведущих игровых компаний, включая Nintendo of America и Microsoft, присоединились к новой инициативе…
Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor