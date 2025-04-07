Контроллеры Nintendo Switch 2 не получили датчик Холла

После нескольких дней неопределённости Nintendo наконец-то подтвердила — в новых контроллерах для Switch 2 не используются джойстики с эффектом Холла, защищённые от дрейфа. В недавнем интервью изданию Nintendo Life старший вице-президент по разработке и издательской деятельности Nintendo of America Нэйт Билдорфф рассказал, что новые Joy-Con были спроектированы с нуля. Это не джойстики с эффектом Холла, но они ощущаются очень качественно. На прошлой неделе, после презентации Switch 2, компания опубликовала беседу с разработчиками, где обсудили технические детали обновлённых контроллеров. Продюсер консоли Коити Кавамото отметил: «Мы полностью переработали Joy-Con 2. По сравнению с оригинальными контроллерами, новые стики стали больше, прочнее и обеспечивают более плавное движение. Также Joy-Con 2 увеличились в размерах, чтобы соответствовать новой, более крупной консоли».

Тем не менее, несмотря на отказ от джойстиков с эффектом Холла, Nintendo не раскрывает, какая именно технология используется в новых контроллерах. Некоторые инсайдеры предположили, что в Switch 2 всё ещё применяются те же потенциометрические стики, из-за которых в оригинальной версии наблюдались проблемы с дрейфом. Возможно, конечно, компания улучшила эту технологию, чтобы продлить срок службы устройств, либо же вместо эффекта Холла теперь используется технология туннельного магнитосопротивления, которая может полностью устранить проблему дрейфа и даже превзойти эффект Холла по ряду характеристик.