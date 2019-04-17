Коренные американцы подали в суд на Valve — все из‑за кейсов в CS:GO

Индейцы западного Вашингтона подали иск против Valve. Они считают, что у компании нет прав вести игорный бизнес, под которым они понимают функционал открытия кейсов в CS:GO.

У индейцев есть собственное казино в Вашингтоне. Они считают, что у Valve, штаб-квартира которой тоже расположена в этом штате, есть преимущество — на компанию не распространяются местные законы об азартных играх.

В 2016 году против Valve уже подавали подобный иск. На тот момент речь шла о сайтах-рулетках и других ресурсах от третьих лиц, поэтому компанию оправдали.