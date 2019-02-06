Креативный джойстик Orbital 2 Next-Generation

Используйте максимум времени, потраченного на программирование, с помощью креативного джойстика Orbital 2 Next-Generation.

Этот высокотехнологичный контроллер обеспечивает 200 ярлыков на одном устройстве, позволяя работать только одной рукой. Кроме того, джойстик Orbital 2 уменьшает физические и эксплуатационные аспекты использования обычной мышки и снимает усталость. Orbital 2 имеет интерфейс Flat Ring, который включает в себя восемь коммутаторов, что позволяет объединить все функции в них. Чтобы использовать Orbital 2, просто наклоните джойстик, чтобы выбрать функции. Вы также можете нажать верхнюю кнопку, чтобы сбросить или выполнить другие команды.

Кроме того, светодиод добавляет цветную подсветку на рабочий стол. Orbital 2 - идеальный компаньон для работы. Он легко подключается к вашему устройству через USB.