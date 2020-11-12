Критическая ошибка не даёт PlayStation 5 выйти из черного экрана

Релиз японской консоли PlayStation 5 официально состоялся в Японии и США, так что пользователи смогут получить свою консоль и насладиться новыми возможностями на рынке игр. Правда, вместе с релизом приставки появились и новости о том, что теперь приставка достаточно странно реагирует на выход из спящего режима — в некоторых ситуациях приставка просто намертво зависает с черным экраном. Спасает ситуацию только экстренное выключение PlayStation 5, после чего консоль нужно перезапустить. Однако стоит отметить, что производитель достаточно активно решает все проблемы с приставкой и мы уверены, что в ближайшем будущем консоль получит патч, который поправит все эти проблемы. Вопрос лишь в сроках выпуска патча, ведь геймеры уже страдают.