Крошечный дрон DJI Neo показали на фото

В сети появились качественные фотографии и подробности о параметрах самого маленького дрона DJI – Neo. На снимках также запечатлен комплект поставки Fly More Combo с тремя батареями, зарядным блоком для аккумуляторов и пультом управления RC-N3. Устройству приписывают наличие корпуса с размерами 130:157:48,5 мм, массой 125 граммов (тот же iPhone 15 весит 171 грамм), батареи ёмкостью 1435 мАч, максимального времени полета 18 минут, 22 ГБ флеш-памяти и камеры на базе сенсора оптического формата 1/2 дюйма с возможностью записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и делать 12-Мп фотографии. Дата презентации DJI Neo пока не раскрывается.

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