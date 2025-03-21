Крупные игровые компании начнут маркировать игры

Пять ведущих игровых компаний, включая Nintendo of America и Microsoft, присоединились к новой инициативе по улучшению доступности игр. Этот кросс-индустриальный проект координируется Entertainment Software Association и направлен на более чёткое информирование о функциях доступности в видеоиграх. В рамках программы Accessible Games Initiative её основатели — Electronic Arts, Google, Microsoft, Nintendo of America и Ubisoft — внедрят систему из 24 специальных тегов, обозначающих функции, облегчающие доступ к играм. Эти теги появятся в цифровых магазинах и на страницах продуктов, рядом с информацией о количестве игроков и возрастных ограничениях. Однако конкретные сроки внедрения зависят от каждой компании, и участие в инициативе является добровольным.

Данные теги будут затрагивать различные опции доступности — для людей с ограниченными возможностями, которые не могут слышать, например, или имеют определённые проблемы со зрением. Новые отметки позволят проинформировать пользователя о том, что игра поддерживает необходимые ему настройки или же они отсутствуют. Стоит отметить, что изначально в разработке программы участвовала и Sony Interactive Entertainment, но в список основателей она не вошла. Сама организация не стала комментировать это решение, предложив обратиться напрямую в Sony, которая пока не дала официального ответа. К инициативе также присоединились Amazon Games, Riot Games, Square Enix и Warner Bros. Games.
Microsoft отчиталась о доходах - Xbox разочаровал…
Сегодня появилась информация о том, что подразделения компании Microsoft в области облачных технологий и …
Nintendo получила странный патент на Joy-Con…
Недавно опубликованные патенты компании Nintendo показывают, что компания разрабатывает версию контроллер…
Nintendo Switch 2 получит NFC и продвинутый Wi-Fi…
Nintendo Switch 2 уже официально анонсирована, но остаётся много вопросов — например, будет ли новая конс…
Игровую консоль Acer Nitro Blaze 8 оценили в 1000 евро …
Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 8, которая работает под управлением опе…
Nintendo Switch станет самой продаваемой портативной консоль…
Портативная приставка Nintendo Switch приближается к важному рубежу в этом году — по состоянию на конец 2…
Чип Nintendo Switch 2 производят по свежему техпроцессу…
Согласно свежей утечке информации, система на кристалле грядущей игровой приставки Nintendo Switch 2, вер…
Sony выпустила чёрные аксессуары для PlayStation 5…
На прошлой неделе, во время выставки CES 2025, компания Sony официально анонсировала коллекцию чёрных акс…
Nintendo Switch 2 могут показать уже в январе…
Согласно слухам от достаточно надёжных источников, долгожданная игровая консоль Nintendo Switch 2 может б…
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor