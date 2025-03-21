Крупные игровые компании начнут маркировать игры

Пять ведущих игровых компаний, включая Nintendo of America и Microsoft, присоединились к новой инициативе по улучшению доступности игр. Этот кросс-индустриальный проект координируется Entertainment Software Association и направлен на более чёткое информирование о функциях доступности в видеоиграх. В рамках программы Accessible Games Initiative её основатели — Electronic Arts, Google, Microsoft, Nintendo of America и Ubisoft — внедрят систему из 24 специальных тегов, обозначающих функции, облегчающие доступ к играм. Эти теги появятся в цифровых магазинах и на страницах продуктов, рядом с информацией о количестве игроков и возрастных ограничениях. Однако конкретные сроки внедрения зависят от каждой компании, и участие в инициативе является добровольным.

Данные теги будут затрагивать различные опции доступности — для людей с ограниченными возможностями, которые не могут слышать, например, или имеют определённые проблемы со зрением. Новые отметки позволят проинформировать пользователя о том, что игра поддерживает необходимые ему настройки или же они отсутствуют. Стоит отметить, что изначально в разработке программы участвовала и Sony Interactive Entertainment, но в список основателей она не вошла. Сама организация не стала комментировать это решение, предложив обратиться напрямую в Sony, которая пока не дала официального ответа. К инициативе также присоединились Amazon Games, Riot Games, Square Enix и Warner Bros. Games.