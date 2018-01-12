Кухонные плиты Кайзер

2018-01-12, Автор - Ленар Хайруллин; [134]

Каждая современная кухня оснащена современными видами техники. Неотъемлемой частью такой техники является кухонная плита. Она предназначена для приготовления пищи. В наше время, в век цифровых технологий, существует множество модификаций плит от разных производителей.

Виды кухонных плит

Все кухонные плиты делятся на четыре категории, такие, как:

  1. газовые плиты работают на природном газе. Они могут подключаться как к стационарному газопроводу, так и к газовому баллону. Подключение производится только квалифицированными сотрудниками газовой службы. Преимущество таких плит состоит в том, что нагрев осуществляется при помощи открытого пламени. Это позволяет очень быстро нагревать посуду. Газовые плиты просты в управлении. Готовить на такой плите сможет даже далекий от техники человек. Управление конфорками происходит за счет уменьшения или увеличения подачи газа;
  2. электрические. Для приготовления пищи плиты такого типа используют электроэнергию. Подключаются они в бытовую электросеть, напряжение которой составляет 220 В. Они могут быть с духовым шкафом, а также, с разным количеством конфорок. ВАЖНО: Во избежание поражения электрическим током, следует подключать электрическую плиту в розетку с заземлением. Такие плиты подойдут для тех, у кого нет возможности подключиться к газопроводу, а установка баллонов затруднительна;
  3. комбинированные плиты могут работать как на газу, так и от электроэнергии. На них может быть установлено разное количество газовых и электрических конфорок одновременно. Такой тип плит идеально подойдет для тех, у кого часто бывает перебои в электроснабжении и подаче газа;
  4. Стеклокерамические. Такие плиты являются разновидностью электрических плит. В отличие от них, конфорки просто обозначены на стеклянной панели. Конфорки таких плит нагреваются очень быстро, что позволяет экономить электроэнергию. После отключения плита остывает за считанные секунды. Благодаря этому, можно быстро снизить температуру приготовления. Большим плюсом таких плит является то, что конфорка может менять свои размеры в зависимости от поставленной на нее посуды. Стеклокерамическая плита отлично впишется в интерьер любой кухни.

Выбирайте плиты Kaiser

При выборе плиты необходимо обращать внимание не только на дизайн и характеристики изделия, но и на уровень безопасности. В наше время, производители плит оснащают их множеством различных функций, которые делают готовку комфортнее.

Одним из таких производителей является немецкая компания Kaiser. Качество продукции Kaiser соответствует международным требованиям. Официально приобрести технику Kaiser в Казахстане можно в интернет магазине kaiser-shop.kz. Купив плиту бренда Kaiser, готовка навсегда станет приятным занятием.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и BluetoothОбзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и Bluetooth
Обзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфонОбзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфон
Обзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light StrikeОбзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light Strike
Обзор Hoover PRB2500B 011. Утюг с парогенераторомОбзор Hoover PRB2500B 011. Утюг с парогенератором
Обзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службыОбзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службы
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. ...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизн...
Обзор Escape Machines. Головоломка для х...
Обзор Escape Machines. Головоломка для хНесмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жа...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. Ново...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. НовоНесмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании...
Обзор Kwai. Новая социальная сеть...
Обзор Kwai. Новая социальная сетьРазвитие интернета, технологий и мобильного сегмента в целом привели к тому, что социальные активности по...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
Предварительный обзор Thermaltake View 2...
Предварительный обзор Thermaltake View 2Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупател...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощиНесмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчи...
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor