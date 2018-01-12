Кухонные плиты Кайзер

Каждая современная кухня оснащена современными видами техники. Неотъемлемой частью такой техники является кухонная плита. Она предназначена для приготовления пищи. В наше время, в век цифровых технологий, существует множество модификаций плит от разных производителей.

Виды кухонных плит

Все кухонные плиты делятся на четыре категории, такие, как:

газовые плиты работают на природном газе. Они могут подключаться как к стационарному газопроводу, так и к газовому баллону. Подключение производится только квалифицированными сотрудниками газовой службы. Преимущество таких плит состоит в том, что нагрев осуществляется при помощи открытого пламени. Это позволяет очень быстро нагревать посуду. Газовые плиты просты в управлении. Готовить на такой плите сможет даже далекий от техники человек. Управление конфорками происходит за счет уменьшения или увеличения подачи газа; электрические. Для приготовления пищи плиты такого типа используют электроэнергию. Подключаются они в бытовую электросеть, напряжение которой составляет 220 В. Они могут быть с духовым шкафом, а также, с разным количеством конфорок. ВАЖНО: Во избежание поражения электрическим током, следует подключать электрическую плиту в розетку с заземлением. Такие плиты подойдут для тех, у кого нет возможности подключиться к газопроводу, а установка баллонов затруднительна; комбинированные плиты могут работать как на газу, так и от электроэнергии. На них может быть установлено разное количество газовых и электрических конфорок одновременно. Такой тип плит идеально подойдет для тех, у кого часто бывает перебои в электроснабжении и подаче газа; Стеклокерамические. Такие плиты являются разновидностью электрических плит. В отличие от них, конфорки просто обозначены на стеклянной панели. Конфорки таких плит нагреваются очень быстро, что позволяет экономить электроэнергию. После отключения плита остывает за считанные секунды. Благодаря этому, можно быстро снизить температуру приготовления. Большим плюсом таких плит является то, что конфорка может менять свои размеры в зависимости от поставленной на нее посуды. Стеклокерамическая плита отлично впишется в интерьер любой кухни.

Выбирайте плиты Kaiser

При выборе плиты необходимо обращать внимание не только на дизайн и характеристики изделия, но и на уровень безопасности. В наше время, производители плит оснащают их множеством различных функций, которые делают готовку комфортнее.

Одним из таких производителей является немецкая компания Kaiser. Качество продукции Kaiser соответствует международным требованиям. Официально приобрести технику Kaiser в Казахстане можно в интернет магазине kaiser-shop.kz. Купив плиту бренда Kaiser, готовка навсегда станет приятным занятием.