Кухонный комбайн Ninja Smart Screen с сенсорным экраном и технологией FreshVac

Кухонная система Ninja Smart Screen с технологией FreshVac - это трехфункциональное устройство, в котором используется насос для удаления кислорода и максимизация содержания питательных веществ при смешивании и обработке продуктов.

Традиционное смешивание включает кислород, что приводит к обесцвечиванию и разделению фруктовых и овощных напитков. Благодаря насосу FreshVac блендер вытягивает кислород и герметизирует содержимое до начала смешивания, поэтому напитки остаются ярче, с меньшим количеством пены и сепарации.

Имеются четыре предварительно установленные кнопки для смузи, мороженого, пюре и замороженных напитков, а также три настройки скорости - низкая, высокая и пульс. По словам производителя, прибор обладает мощностью 1100W. Комплект включает кувшин объемом 2,1 л, 1,1-литровая миска, 2 чашки по 600 мл с крышкой и вакуумный насос. Ninja Smart Screen Blender уже в продаже и обойдется в $ 130.