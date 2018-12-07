Кухонный комплект от Xiaomi с полезными функциями

Компания Xiaomi представила умную вытяжку Fotile Smart Cloud Rubik's Square Smoke Package. Благодаря специальной системе подачи воздуха, она способна захватить 19 кубических метров в минуту, а конструкцией башни захватывает все запахи окружающей среды. Устройство также имеет специальную подсветку и обеспечивает бесшумную работу.

Новинка получила стильный черный дизайн и панель из прочного закаленного стекла. На панели есть два переключателя и сенсорные кнопки. Главная особенность вытяжки заключается в том, что она синхронизируется с плитой. То есть она включается тогда, когда пользователь включает плиту. Всасывание может происходить в 2 режимах одновременно – по всей поверхности и в зоне максимального выделения паров и жиров при готовке.

Чтобы завершить кухонный гарнитур, Xiaomi также предлагает интеллектуальные газовые плиты, тепловой КПД выше на 63% по сравнению с классическими плитами. И конечно же, плитой и вытяжкой можно управлять с помощью смартфона. Пользователь может отслеживать состояние плиты и регулировать температуру через удаленное приложение и тому подобное. Xiaomi Fotile Smart Cloud rubik's Square Smoke Package поступит в продажу 31 октября. Прогнозируемая цена – около 400 долларов за комплект.