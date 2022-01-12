Kymco представляет электросамокат Like 125 EV с запасом хода 199 км

Тайваньский производитель мотоциклов Kymco представил свой легкий и довольно доступный электронный скутер Like 125 EV с запасом хода 199 км и ценой примерно 1200 евро. Kymco Like 125 EV имеет элегантный внешний вид, достойную эргономику и в целом впечатляющие характеристики для своей цены. Электрический скутер Like 125 EV кажется универсальным дополнением к быстро растущему репертуару двухколесных электромобилей Kymco.

Like 125 EV — довольно легкий скутер по сравнению с другими моделями с аналогичными характеристиками. Он весит всего 94 кг и станет удобным компаньоном для регулярных поездок по городу. Его двигатель предлагает 4,3 лошадиных силы и достаточно места для размещения пяти аккумуляторов Kymco Ionex, что дает двухколесному транспортному средству запас хода 199 км. Ionex — это запатентованная компанией Kymo аккумуляторная технология, которая может заряжаться менее чем за час. Срок службы батареи Ionex составляет до 1000 циклов зарядки.

Kymco Like 125 EV имеет некоторое сходство с некоторыми бензиновыми моделями Kymco, такими как Like 150. Однако есть некоторые улучшения, в том числе крышка фары, поручень и рамка фары с синей отделкой. Like 125 EV может подключаться к вашему смартфону через приложение для доступа к такой информации, как уровень заряда батареи и скорость. Цифровая панель дисплея также информативна и довольно обширна.

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