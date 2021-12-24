L-Launcher - бесплатное приложение для запуска смарт-часов

Android начинался как продвинутая операционная система для цифровых устройств. Но за почти два десятилетия он превратился во что-то гораздо более универсальное. Теперь вы можете найти Android, работающий на множестве устройств с экранами разного типа и размера, от смартфонов до бытовой техники. И практически для всех устройств под управлением Android вы найдете оптимизированное приложение для запуска. Однако с умными часами дело обстоит иначе. Большинство часов на Wear OS не имеют открытого исходного кода, поэтому умные часы без Wear OS, работающие под управлением Android, не имеют достойных средств запуска. К счастью, разработчик LineR стремится решить эту проблему с помощью L-Launcher.

L-Launcher - это бесплатное приложение для запуска умных часов без ОС, работающих под управлением Android. Он находится в разработке более двух лет и его последний выпуск пре-альфа v0.0.3 предлагает систему навигации в стиле Wear OS 3 на основе плиток. Программа запуска поддерживает несколько полезных плиток, включая панель приложений, погоды и уведомления. Вы также можете перемещать эти плитки по своему усмотрению. Кроме того, программа запуска предлагает поддержку множества различных циферблатов. Однако в текущем выпуске выбор циферблата не включен. L-Launcher работает как с квадратными, так и с круглыми умными часами с чипсетом ARM / ARM64.
Комментарии и отзывы L-Launcher
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