«ЛАНИТ-Интеграция» и Cisco обеспечивают поддержку медицинским учреждениям

Три московских COVID-центра были оснащены инновационной телемедицинской системой, разработанной «ЛАНИТ-Интеграция» при поддержке компании Cisco. Новое решение на основе сетевой инфраструктуры Cisco, позволяет обеспечить удаленное присутствие экспертов в «красных» зонах для оперативного взаимодействия и консультации.

"Умные очки" со встроенной видеокамерой и компактным экраном позволяют минимизировать физическое присутствие докторов в зонах риска и обеспечить их удаленное взаимодействие с коллегами в онлайн-режиме. Управление устройством осуществляется посредством голоса, а значит сотрудник получает полную свободу рук для проведения процедур. Фото и видеоматериалы можно передавать удаленно.

Устройство было передано в пользование трем московским больницам: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» и ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России.

В ближайшие время телемедицинская система, разработанная «ЛАНИТ-Интеграция», станет доступна и для других клиник в качестве эффективного универсального средства удаленной связи между докторами, в том числе для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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