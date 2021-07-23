LG Обновила маску PuriCare Wearable Air Purifier

Вспышка пандемии коронавируса в 2020 году серьёзно повлияла на жизнь людей по всему миру, так как пришлось использовать множество различных дополнительных средств для защиты своего организма. Одной из нефармацевтических мер, которая стала частью глобальной рекомендации, было использование масок в общественных местах для ограничения распространения вируса. И теперь в ответ на рекомендации компания LG Electronics выпустила в 2020 году очищающую воздух маску для лица, получившую название LG PuriCare Wearable Air Purifier. Теперь же южнокорейская компания представила обновленную версию носимого очистителя воздуха PuriCare — эта версия будет иметь микрофон и динамики для усиления голоса пользователя во время разговора. Новый носимый очиститель воздуха LG Puricare стал меньше, легче и оснащен более эффективным мотором, обеспечивающим очистку воздуха.

Гладкий, эргономичный дизайн лицевой маски сводит к минимуму утечку воздуха вокруг носа, плюс пользователю не нужно снимать маску, когда он говорит — микрофон и динамик используют технологию LG VoiceON для усиления речи пользователя. Аккумулятор устройства емкостью 1000 мАч обеспечивает до 8 часов очищенного воздуха, а благодаря довольно быстрой зарядке через USB-порт устройство восстанавливается до полной батареи в течение двух часов. Информация о ценах и доступности носимого очистителя воздуха LG Puricare в настоящее время довольно скудна, так как для любого рынка, на котором планируется выпуск устройства, компания должна получить разрешение местных регулирующих органов на устройство.
Комментарии и отзывы LG PuriCare Wearable Air Purifier
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