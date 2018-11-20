LG Xboom AI ThinQ WK9 для умного дома

Официально представлен умный дисплей LG Xboom AI ThinQ WK9, который создан для взаимодействия с пользователем. Пока что протестировать продукт нам не удалось, так как его показали лишь на стенде и в продажу новинка пока что не поступила. Но, это фактически колонка с дисплеем и набором умных функций, которая работает с голосовым помощником и умеет запускать треки, сообщать погоду и так далее. Вроде ничего удивительного, но на самом деле штука очень крутая. Вы просто ставите такое устройство на кухне, например, после чего приходите вечером с работы и пока готовите ужин включаете музыку или подкаст. Утром можно дать команду и услышать свежие новости, погоду или что-то еще интересное. Стоит устройство всего 300 долларов, что для столь продвинутого продукта очень и очень круто.