LG будет производить детали для автомобилей вместо смартфонов

Компания также готовится к созданию баз в Мичигане, США, и Нанкине, Китай с целью обеспечить клиентов в двух странах, которые являются основными рынками сбыта электромобилей. Стоит отметить, что в число клиентов канадской Magna входят такие крупные автопроизводители, как General Motors, BMW и Ford Motor. Благодаря партнерству с Magna у LG будет больше возможностей поставлять продукцию мировым лидерам автомобилестроения. При этом, что немаловажно, производитель не планирует создавать свой собственный автомобиль — совместное предприятие будет заниматься исключительно созданием запчастей для умных автомобилей и электрокаров. Это могут быть дисплеи, различные умные системы, навигационные модули и не только. Ожидать собственный автомобиль от LG пока что совершенно не стоит, так как у компании немного другие цели и задачи.