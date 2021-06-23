LG будет производить детали для автомобилей вместо смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics закрывает свой бизнес по производству смартфонов, перекидывая мощности и ресурсы на рынок электрокаров. К концу июля, судя по информации достоверных источников, LG выйдет из телефонного бизнеса и переключится на бизнес электромобилей. В том же месяце LG выделит сегмент систем привода электромобилей, а Канадская компания Magna International, один из ведущих мировых поставщиков автозапчастей, купит 49% акций этого подразделения для создания нового совместного предприятия. Совместное предприятие будет называться LG Magna e-Powertrain со штаб-квартирой в Инчхоне.

Компания также готовится к созданию баз в Мичигане, США, и Нанкине, Китай с целью обеспечить клиентов в двух странах, которые являются основными рынками сбыта электромобилей. Стоит отметить, что в число клиентов канадской Magna входят такие крупные автопроизводители, как General Motors, BMW и Ford Motor. Благодаря партнерству с Magna у LG будет больше возможностей поставлять продукцию мировым лидерам автомобилестроения. При этом, что немаловажно, производитель не планирует создавать свой собственный автомобиль — совместное предприятие будет заниматься исключительно созданием запчастей для умных автомобилей и электрокаров. Это могут быть дисплеи, различные умные системы, навигационные модули и не только. Ожидать собственный автомобиль от LG пока что совершенно не стоит, так как у компании немного другие цели и задачи.